В 3 сезоне 10 серии сериала «Сотня» Онтари необходимо пройти испытание, чтобы заявить право на титул командующей. Джаха запугивает Эбби и вынуждает ее перейти на свою сторону. Джаспер отправляется на помощь Монти, который оказался в опасности.