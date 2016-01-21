В 3 сезоне 7 серии сериала «Сотня» жители разгромленного города приводят к Лексе Октавию. Жестокие традиции сталкиваются с просьбой о милосердии, и лидеру все сложнее сохранять мир в кланах. Противники союза Лексы и Кларк готовят переворот.
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