В 3 сезоне 7 серии сериала «Сотня» жители разгромленного города приводят к Лексе Октавию. Жестокие традиции сталкиваются с просьбой о милосердии, и лидеру все сложнее сохранять мир в кланах. Противники союза Лексы и Кларк готовят переворот.