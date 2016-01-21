В 3 сезоне 8 серии сериала «Сотня» Пайк получает неприятные новости. В лагере возникают проблемы с продовольствием. Кейн пытается найти мирный способ остановить беспредел нового канцлера, но понимает, что для сохранения мира придется запачкать руки.