В 3 сезоне 8 серии сериала «Сотня» Пайк получает неприятные новости. В лагере возникают проблемы с продовольствием. Кейн пытается найти мирный способ остановить беспредел нового канцлера, но понимает, что для сохранения мира придется запачкать руки.
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