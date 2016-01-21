В 3 сезоне 4 серии сериала «Сотня» Кларк удается распознать тайного врага, а конфликт между Лексой и Ниаей выходит на новый уровень. Джаспер поступает неразумно и подвергает друзей опасности. В Аркадии растет недовольство из-за предстоящего союза.
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