В 3 сезоне 3 серии сериала «Сотня» Аркадия думает о вступлении в коалицию Полиса, чтобы обеспечить себе безопасность и остановить дальнейшие распри. Беллами узнает тайну. Кларк опять должна сделать непростой выбор, чтобы спасти свой народ.
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