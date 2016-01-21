В 3 сезоне 3 серии сериала «Сотня» Аркадия думает о вступлении в коалицию Полиса, чтобы обеспечить себе безопасность и остановить дальнейшие распри. Беллами узнает тайну. Кларк опять должна сделать непростой выбор, чтобы спасти свой народ.