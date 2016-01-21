В 3 сезоне 2 серии сериала «Сотня» Кларк пытается сбежать от Роана раньше, чем ее доставят в Полис. Беллами, Монти и Кейн находят новую группу выживших с «Ковчега» и подвергают себя опасности. Эбби хочет открыть в Аркадии медицинский центр.