В 4 сезоне 3 серии сериала «Оборотень» шериф Стилински берется за расследование убийства. Скотт сталкивается с проблемами в школе. В команде по лакроссу появляется новый ученик, намеренный занять его место. Кто выйдет из противостояние победителем?
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