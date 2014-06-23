В 4 сезоне 9 серии сериала «Оборотень» охота на Лиама, Скотта и Малию продолжается. Ставки высоки, как никогда прежде. Чтобы избежать расправы, друзья должны разгадать тайну списка смертников. Как оказалось, Мередит жива и является Благодетелем.
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