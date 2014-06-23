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Киноафиша Сериалы Оборотень Сезоны Сезон 4 Серия 9

Оборотень 2011 - 2017 9 серия 4 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Оборотень»
Темная луна
Сезон 4 / Серия 1 23 июня 2014
117
Сезон 4 / Серия 2 30 июня 2014
Приглушенный
Сезон 4 / Серия 3 7 июля 2014
Благодетель
Сезон 4 / Серия 4 14 июля 2014
С.В.У.
Сезон 4 / Серия 5 21 июля 2014
Осиротевший
Сезон 4 / Серия 6 28 июля 2014
Боеприпас
Сезон 4 / Серия 7 4 августа 2014
Время смерти
Сезон 4 / Серия 8 11 августа 2014
Скоропортящийся
Сезон 4 / Серия 9 18 августа 2014
Чудовищный
Сезон 4 / Серия 10 24 августа 2014
Обещание мертвым
Сезон 4 / Серия 11 1 сентября 2014
Иллюзия
Сезон 4 / Серия 12 8 сентября 2014
О чем cерия

В 4 сезоне 9 серии сериала «Оборотень» охота на Лиама, Скотта и Малию продолжается. Ставки высоки, как никогда прежде. Чтобы избежать расправы, друзья должны разгадать тайну списка смертников. Как оказалось, Мередит жива и является Благодетелем.

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