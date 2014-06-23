В 4 сезоне 4 серии сериала «Оборотень» домой к Лидии заявляется неожиданный гость. Тем временем Дерек продолжает охотиться на убийцу, а Скотт решает проблемы, связанные со школой. Впереди его ждет соревнование по лакроссу.
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