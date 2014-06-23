В 4 сезоне 11 серии сериала «Оборотень» взаимоотношения Скотта и Киры выходят на новый уровень. Организовав свидание в доме Дерека, МакКолл сталкивается с Кейт, на стороне которой действуют берсерки. Впереди давних врагов ждет решающая битва.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail