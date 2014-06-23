В 4 сезоне 2 серии сериала «Оборотень» возвращение Кейт становится для Скотта и его друзей неожиданностью. Охотница, ставшая оборотнем-ягуаром, рассчитывает заполучить трискелион, насылая стаю своих берсерков. Дерек по-прежнему нуждается в помощи.
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