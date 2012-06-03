Во 2 сезоне 6 серии сериала «Оборотень» поиски Канимы продолжаются. Дерек вместе со стаей готовится к охоте, тогда как МаккКолл запирает Джексона в автомобиле для его же безопасности. Элисон и Лидия получают из древней книги важную информацию.
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