Во 2 сезоне 7 серии сериала «Оборотень» поведение Джексона начинает представлять для окружающих угрозу. Лидия выдвигает теорию, почему парень стал Канимой, а не оборотнем. Дерека настигает кризис веры в качестве нового Альфы.
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