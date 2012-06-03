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Киноафиша Сериалы Оборотень Сезоны Сезон 2 Серия 2

Оборотень 2011 - 2017 2 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Оборотень»
Омега
Сезон 2 / Серия 1 3 июня 2012
Изменяющийся
Сезон 2 / Серия 2 4 июня 2012
Ледоруб
Сезон 2 / Серия 3 11 июня 2012
Выродок
Сезон 2 / Серия 4 18 июня 2012
Ядовитый
Сезон 2 / Серия 5 25 июня 2012
Друг-враг
Сезон 2 / Серия 6 2 июля 2012
Сдержанность
Сезон 2 / Серия 7 9 июля 2012
Бредящий
Сезон 2 / Серия 8 16 июля 2012
Вечеринка
Сезон 2 / Серия 9 23 июля 2012
Фурия
Сезон 2 / Серия 10 30 июля 2012
Поле битвы
Сезон 2 / Серия 11 6 августа 2012
Генеральный план
Сезон 2 / Серия 12 13 августа 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Оборотень» после стычки с отцом Айзек сбегает из дома. Скотт, Стайлз и Дерек решают спасти укушенного парня, прежде чем до него доберутся охотники. Новым директором школы становится Джерард, дедушка Элисон.

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