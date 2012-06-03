Во 2 сезоне 12 серии сериала «Оборотень» после смерти Джексон начинает перерождаться в куда более опасное существо. Джаред похищает Стайлза, Бойда и Эрику, а МакКолл продолжает искать способ, как его остановить.
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Авторизация по e-mail