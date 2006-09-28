Во 2 сезоне 22 серии сериала «Сверхъестественное» Дин заручается поддержкой Бобби и Эллен в финальной битве с Азазелем. Дин готов на что угодно ради брата, даже на продажу собственной души. Но смогут ли братья наконец-то отомстить за свою мать?
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