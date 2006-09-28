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Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Сезоны Сезон 2 Серия 22

Сверхъестественное 2005 - 2020 22 серия 2 сезон

9.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Сверхъестественное»
Пока Я Умирал
Сезон 2 / Серия 1 28 сентября 2006
Все Любят Клоунов
Сезон 2 / Серия 2 5 октября 2006
Жажда Крови
Сезон 2 / Серия 3 12 октября 2006
Загробная жизнь
Сезон 2 / Серия 4 19 октября 2006
Как Сказал Саймон
Сезон 2 / Серия 5 26 октября 2006
Выхода Нет
Сезон 2 / Серия 6 2 ноября 2006
Обычные Подозреваемые
Сезон 2 / Серия 7 9 ноября 2006
Блюз на Перекрёстке
Сезон 2 / Серия 8 16 ноября 2006
Кроатан
Сезон 2 / Серия 9 7 декабря 2006
Преследуемый
Сезон 2 / Серия 10 11 января 2007
Игрушки
Сезон 2 / Серия 11 18 января 2007
Ночной Перевёртыш
Сезон 2 / Серия 12 25 января 2007
Десница Божья
Сезон 2 / Серия 13 1 февраля 2007
Рожденный под плохой звездой
Сезон 2 / Серия 14 8 февраля 2007
Байки
Сезон 2 / Серия 15 15 февраля 2007
Смерть на дороге
Сезон 2 / Серия 16 15 марта 2007
Сердце
Сезон 2 / Серия 17 22 марта 2007
Голливудский Вавилон
Сезон 2 / Серия 18 19 апреля 2007
Блюз Фолсомской тюрьмы
Сезон 2 / Серия 19 26 апреля 2007
Что есть и чего не должно быть
Сезон 2 / Серия 20 3 мая 2007
И разверзнется Ад, часть 1
Сезон 2 / Серия 21 10 мая 2007
И разверзнется Ад, часть 2
Сезон 2 / Серия 22 17 мая 2007
О чем cерия

Во 2 сезоне 22 серии сериала «Сверхъестественное» Дин заручается поддержкой Бобби и Эллен в финальной битве с Азазелем. Дин готов на что угодно ради брата, даже на продажу собственной души. Но смогут ли братья наконец-то отомстить за свою мать?

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