Во 2 сезоне 18 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры едут на съемки в Голливуд, чтобы разобраться в загадочных смертях. Под подозрением мстительные духи, но желают ли они сами того или какой-то человек их использует?
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail