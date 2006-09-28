Во 2 сезоне 10 серии сериала «Сверхъестественное», после того как Дин поведал Сэму последние слова отца, Сэм решает найти таких особенных, как он. Так он знакомится с Эвой, которая искала его, чтобы предупредить о возможной в скором времени смерти.
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