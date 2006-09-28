Во 2 сезоне 21 серии сериала «Сверхъестественное» Азазель, демон с желтыми глазами, собирает Сэма и других людей со способностями, чтобы они сразились друг с другом, а сильнейший из них должен будет возглавить демоническую армию.
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