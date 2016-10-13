В 12 сезоне 17 серии сериала «Сверхъестественное» Келли продолжают оберегать демоны, а британское начальство требует от хранителей немедленной смерти матери и ее ребенка. Винчестеры находят Келли и вступают в конфронтацию с британскими хранителями.