В 12 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» братья Винчестеры разбираются в зверских убийствах учителей, с помощью Ровены и сына Кроули. В то же время Мэри продолжает тайно работать с Кетчем. А Люцифер оказывается жив и вновь в руках Кроули.