В 12 сезоне 16 серии сериала «Сверхъестественное» Дин соглашается попробовать работать с британскими хранителями. Винчестеры расследуют нападение вервольфа на молодых людей, но этим же делом занимается Клэр. И сама становится жертвой монстра.