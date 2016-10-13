В 12 сезоне 6 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры вместе с Джоди едут на похороны охотника Эйсы. Дом погибшего полон охотников, является туда и Мэри. Оказывается, что именно она вдохновила Эйсу на такую жизнь еще в его детстве.