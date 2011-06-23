В 1 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» знаменитый адвокат Харви Спектр ищет себе помощника, но каждый претендент кажется ему скучным. К нему попадает Майк Росс, которого давным-давно выперли из колледжа, а в помещении он оказался по ошибке.