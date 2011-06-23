В 1 сезоне 11 серии сериала «Форс-мажоры» бывший наставник Харви обращается к своему протеже с исключительной просьбой. Майк и Луис пытаются спасти все состояние одного магната от семейных войн и конфликтов. Дженни подозревает что-то нечистое.