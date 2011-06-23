В 1 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Литт работают над делом вместе. Это вышло случайно, и теперь они бросают невидимые кинжалы друг в друга. Луис очень хочет показать, какой он адвокат, но в итоге делает только хуже.
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