В 1 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Литт работают над делом вместе. Это вышло случайно, и теперь они бросают невидимые кинжалы друг в друга. Луис очень хочет показать, какой он адвокат, но в итоге делает только хуже.