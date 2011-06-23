В 1 сезоне 9 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр решает бороться против очень сложного адвоката из Бостона, который не провалил еще ни одного дела. Сможет ли он справиться с этим сложным вызовом или его ждет поражение?
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