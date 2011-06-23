В 1 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» у Джессики свои методы работы с клиентом, но Харви хочет пойти другим путем и устранить конфликт. Майк просит помощи у Рэйчел, оказывается, она знает все, что происходит в этой фирме.
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