В 1 сезоне 6 серии сериала «Форс-мажоры» юристы защищают дело женщины, которую ложно обвинили в измене. Тем временем Майк помогает Рэйчел в подготовке к важному экзамену. Похоже, такими темпами она скоро узнает о его небольшом секрете.