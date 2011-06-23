В 1 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» Майк чувствует себя связанным по рукам, когда Луис заставляет его поторопиться с решением. Неправильный выбор может навредить его отношениям с Харви. Тем временем его начальник борется с призраками прошлого.