В 1 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» Майк чувствует себя связанным по рукам, когда Луис заставляет его поторопиться с решением. Неправильный выбор может навредить его отношениям с Харви. Тем временем его начальник борется с призраками прошлого.
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