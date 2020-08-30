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Киноафиша Сериалы Страйк Сезоны Сезон 4 Серия 2

Страйк 2017 2 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Страйк»
Серия 1
Сезон 4 / Серия 1 30 августа 2020
Серия 2
Сезон 4 / Серия 2 31 августа 2020
Серия 3
Сезон 4 / Серия 3 6 сентября 2020
Серия 4
Сезон 4 / Серия 4 13 сентября 2020
О чем cерия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Страйк» подозрения относительно задушенного ребенка подтверждаются, но детективы вынуждены покинуть место преступления. Их главный свидетель в опасности, и они должны найти его прежде, чем с ним случится страшное.

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