В 4 сезоне 2 серии сериала «Страйк» подозрения относительно задушенного ребенка подтверждаются, но детективы вынуждены покинуть место преступления. Их главный свидетель в опасности, и они должны найти его прежде, чем с ним случится страшное.
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