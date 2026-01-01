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Киноафиша Сериалы Очень странные дела Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Очень странные дела» (2017)

Актеры сериала «Очень странные дела» Вся информация о сериале
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер Winona Ryder
Joyce Byers Дэвид Харбор
Дэвид Харбор David Harbour
Финн Вулфхард
Финн Вулфхард Finn Wolfhard
Mike Wheeler Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун Millie Bobby Brown
Гейтен Матараццо
Гейтен Матараццо Gaten Matarazzo
Dustin Henderson Калеб МакЛафлин
Калеб МакЛафлин Caleb McLaughlin
Lucas Sinclair Ной Шнапп
Ной Шнапп Noah Schnapp
Will Byers Сэди Синк
Сэди Синк Sadie Sink
Наталия Дайер
Наталия Дайер Natalia Dyer
Nancy Wheeler Чарли Хитон
Чарли Хитон Charlie Heaton
Jonathan Byers
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