В 16 сезоне 12 серии сериала «Южный парк» четверо друзей собираются одержать победу в конкурсе костюмов, который пройдет в рамках празднования Хэллоуина. Уже накануне события Рэнди Марш запрещает сыну идти туда. Стэн тоже оказывается занят.
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