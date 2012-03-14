В 16 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» школьников захватывает новое увлечение. Они запечатлевают себя в разных смешных позах и публикуют снимки в Сети. Картман и его друзья полюбили «фэйсхиллинг», но он утрачивает актуальность.
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