В 16 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» ребята не могут решить, чем заняться в последний день школьных каникул. В итоге они собираются посетить канатную дорогу. По дороге мальчиков осеняет, что они выбрали очень скучный способ времяпровождения.