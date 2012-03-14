В 16 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» ребята не могут решить, чем заняться в последний день школьных каникул. В итоге они собираются посетить канатную дорогу. По дороге мальчиков осеняет, что они выбрали очень скучный способ времяпровождения.
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