В 16 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» среди учеников Саус-Парка ходят слухи о школьной дедовщине. В это же время Баттерса навещает бабушка, которая втайне бьет и обижает внука. Школьникам рассказывают о том, к чему могут привести унижения слабых.