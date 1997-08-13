В 1 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» мистер Гаррисон приводит в класс нового ученика по имени Дэмиен. Его отец... сам Сатана. Несмотря на агрессивность Дэмиена, школьники хотят наладить с ним контакт. О появлении наследника Сатаны узнает Иисус.
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