В 1 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» дед Стэна требует, чтобы внук лишил его жизни, поскольку он устал влачить свое существование на этом свете. В это же время родителям удается добиться, чтобы телевизионную передачу Терренса и Филлипа запретили.