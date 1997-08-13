В 1 сезоне 10 серии сериала «Южный парк» накануне Рождества в Саус-Парке царит суматоха. Некоторые жители не согласны с разными атрибутами праздника. Кайл предлагает альтернативу Иисусу, в результате чего оказывается в психиатрической клинике.
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