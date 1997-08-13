В 1 сезоне 11 серии сериала «Южный парк» мистер Гаррисон готовится к операции на своем носу, из-за которой на некоторое время приостанавливает свою педагогическую деятельность. Вместо него появляется новая преподавательница – мисс Эллен.
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