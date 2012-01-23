В 1 сезоне сериала «СОБР» показан послеперестроечный период, во время которого многие оказались не у дел. Перспективы торговать на рынке не привлекают боевых офицеров, поэтому они уходят милицию. Из них создают специальный отряд, в котором учат быть готовым к любому заданию. Никто не знает, каким будет следующий вызов. Попасть сюда непросто, а работа связана с риском для жизни. Но спецназовцы не сдаются и выполняют свой долг по защите мирного населения. Делают все, чтобы жить в родном Ставрополье стало спокойнее.