СОБР 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала СОБР
Киноафиша Сериалы СОБР Сезоны Сезон 1

СОБР 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «СОБР»

В 1 сезоне сериала «СОБР» показан послеперестроечный период, во время которого многие оказались не у дел. Перспективы торговать на рынке не привлекают боевых офицеров, поэтому они уходят милицию. Из них создают специальный отряд, в котором учат быть готовым к любому заданию. Никто не знает, каким будет следующий вызов. Попасть сюда непросто, а работа связана с риском для жизни. Но спецназовцы не сдаются и выполняют свой долг по защите мирного населения. Делают все, чтобы жить в родном Ставрополье стало спокойнее.

Рейтинг сериала

0.0
5.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «СОБР» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
23 января 2012
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
24 января 2012
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
25 января 2012
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
26 января 2012
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
27 января 2012
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
30 января 2012
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
31 января 2012
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
1 февраля 2012
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
2 февраля 2012
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 февраля 2012
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 февраля 2012
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 февраля 2012
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
8 февраля 2012
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
9 февраля 2012
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
10 февраля 2012
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
11 февраля 2012
