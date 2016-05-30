Во 2 сезоне 6 серии сериала «Крик» с момента обнаружения трупа Джейка прошли сутки. Ноа ведет подкаст, рассчитывая докопаться до истины. Одри присоединяется к расследованию, которое переносится на территорию парка развлечений.
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