Во 2 сезоне 3 серии сериала «Крик» на месте убийства Джейка маньяк оставляет для Одри послание. Эмма узнает о неожиданном возвращении в город своего отца. Поиск улик приводит Ноя к видеокамере, на которой хранится нечто важное.
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