Во 2 сезоне 12 серии сериала «Крик» шериф берет Эмму и Одри под стражу, считая, что они причастны к захлестнувшим глубинку кровавым убийствам. Настоящий маньяк таранит полицейский автомобиль и освобождает задержанных. Но кто скрывается под маской?
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