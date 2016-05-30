Во 2 сезоне 4 серии сериала «Крик» маньяк продолжает шантажировать Одри. Обнаружив у себя под сидением улику, девушка от нее избавляется, ничего не сообщив друзьям. Тем временем вечеринка Кирана оборачивается для гостей кошмаром.
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