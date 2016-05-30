Во 2 сезоне 9 серии сериала «Крик» информация о связи Одри с приездом Пайпер в Лейквуд приводит к ссоре с Эммой. Ной пытается установить, кто слил данные с его компьютера. Подозрения падают на Зои, но она утверждает, что сразу же удалила запись.
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