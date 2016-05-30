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Крик 2015 - 2019 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Крик»
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Сезон 2 / Серия 1 30 мая 2016
Психо
Сезон 2 / Серия 2 6 июня 2016
Вакансия на жертву
Сезон 2 / Серия 3 13 июня 2016
С днем рождения меня
Сезон 2 / Серия 4 20 июня 2016
Рассвет мертвецов
Сезон 2 / Серия 5 28 июня 2016
Джиперс Криперс
Сезон 2 / Серия 6 5 июля 2016
Впусти меня
Сезон 2 / Серия 7 12 июля 2016
Деревня проклятых
Сезон 2 / Серия 8 19 июля 2016
Приют
Сезон 2 / Серия 9 26 июля 2016
Исчезновение
Сезон 2 / Серия 10 2 августа 2016
Небесные создания
Сезон 2 / Серия 11 9 августа 2016
Когда звонит незнакомец
Сезон 2 / Серия 12 16 августа 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Крик» маньяк заманивает Одри и Брук в смертельную ловушку. Шериф Мигель А'Коста продолжает расследование, тогда как Элай отправляется вместе с Эммой в заброшенный дом, где их ждет неприятный сюрприз.

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