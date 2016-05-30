Во 2 сезоне 7 серии сериала «Крик» маньяк заманивает Одри и Брук в смертельную ловушку. Шериф Мигель А'Коста продолжает расследование, тогда как Элай отправляется вместе с Эммой в заброшенный дом, где их ждет неприятный сюрприз.
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