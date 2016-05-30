Во 2 сезоне 5 серии сериала «Крик» после обнаружения трупа школу закрывают на замок. Полицейские поочередно допрашивают присутствующих, рассчитывая установить личность убийцы. Вскоре после этого в сумке Эммы обнаруживается телефон Джейка.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Авторизация по e-mail