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Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 1 Серия 5

Самурай Джек 2001 - 2017 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Самурай Джек»
Начало
Сезон 1 / Серия 1 10 августа 2001
Самурай, которого зовут Джеком
Сезон 1 / Серия 2 10 августа 2001
Первое сражение
Сезон 1 / Серия 3 10 августа 2001
Джек, Вулли и Критчилайты
Сезон 1 / Серия 4 13 августа 2001
Джек в космосе
Сезон 1 / Серия 5 20 августа 2001
Джек и женщина-воин
Сезон 1 / Серия 6 27 августа 2001
Джек и три слепых лучника
Сезон 1 / Серия 7 1 сентября 2001
Джек против Безумного Джека
Сезон 1 / Серия 8 3 сентября 2001
Джек под водой
Сезон 1 / Серия 9 15 октября 2001
Джек и вулканический монстр
Сезон 1 / Серия 10 29 октября 2001
Джек и шотландец: Часть 1
Сезон 1 / Серия 11 5 ноября 2001
Джек и гангстеры
Сезон 1 / Серия 12 26 ноября 2001
Волшебные сказки Аку
Сезон 1 / Серия 13 3 декабря 2001
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Самурай Джек» герой встречает ученых, которые обещают отправить его в прошлое взамен на помощь. Разобравшись в космосе с роботами-богомолами, Джек пытается сесть на корабль, но не успевает и упускает свой шанс вернуться.

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