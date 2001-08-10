В 1 сезоне 5 серии сериала «Самурай Джек» герой встречает ученых, которые обещают отправить его в прошлое взамен на помощь. Разобравшись в космосе с роботами-богомолами, Джек пытается сесть на корабль, но не успевает и упускает свой шанс вернуться.
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