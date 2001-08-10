В 1 сезоне 11 серии сериала «Самурай Джек» на подвесном мосту над пропастью герой не может разминуться с Шотландцем. Между мужчинами возникает конфликт, переходящий в драку. Но им приходится объединиться, чтобы противостоять общему врагу.
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